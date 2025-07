La mamma di Alberto Trentini da 8 mesi in prigione in Venezuela | Silenzio insostenibile il governo tace

"Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione, ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio”, le parole di Armanda Trentini, la mamma del cooperante detenuto da novembre in Venezuela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Alberto Trentini da otto mesi in cella in Venezuela, la mamma: "Meloni tace e il silenzio è insostenibile" - Una ricorrenza che pesa. Oggi, 15 luglio, sono otto mesi che il cooperante italiano Alberto Trentini è detenuto in Venezuela.

L'appello della mamma di Alberto Trentini: "Da 8 mesi in carcere e la nostra presidente del Consiglio tace" - Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, a margine di un sit-In a Roma ha chiesto l’intervento delle istituzioni per la liberazione del figlio in carcere in Venezuela da 8 mesi.

