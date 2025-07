Amichevoli su Dazn | le partite di Fiorentina Milan Juve Il calendario

Su Dazn tornano le amichevoli estive, con protagoniste le big del nostro campionato. Le prime sfide disponibili su Dazn vedono protagoniste Como, Fiorentina, Juventus, Milan e Roma, con un calendario pronto ad arricchirsi con ulteriori Club e match che saranno annunciati nei prossimi giorni, per uno spettacolo calcistico che continua durante tutta l’estate L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Amichevoli su Dazn: le partite di Fiorentina, Milan, Juve. Il calendario

Amichevoli estive su DAZN: Inter, Juventus, Milan, Roma e le big della Serie A protagoniste - Solo su DAZN puoi vedere tutte le partite della Serie A fino al 2029 Concluso il Mondiale per Club FIFA, che ha acceso l’estate del grande calcio internazionale su DAZN, la stagione calcistica continua a tenere alto il ritmo nei mesi più caldi dell’anno.

