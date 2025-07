Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | come si svolge la prova scritta il 16 e 17 luglio ISTRUZIONI

Le prove scritte del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica (IRC) si terranno il 16 luglio 2025 per i candidati della scuola dell’infanzia e primaria e il 17 luglio 2025 per i candidati della scuola secondaria. Le operazioni di identificazione inizieranno alle ore 08:00. La prova sarà svolta dalle ore 09:00 alle 10:40. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

