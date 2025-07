I tempi della burocrazia non coincidono con quelli dell' estate | approvato il bando per i bagnini

Appena ieri, nelle acque antistanti a San Leone, s'è rischiato grosso. S'è rischiato - ma per fortuna c'erano, e sono intervenuti, due assistenti bagnanti di uno stabilimento balneare - che sei giovani turisti annegassero. È ormai piena estate e il servizio di baywatch del Comune ancora non c'è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

“Via Filzi, degrado dai tempi lunghi”. Sale l’allarme, non basterà l’estate. I rischi sanitari - Arezzo, 29 aprile 2025 – Da progetto strategico per la sicurezza del quartiere a simbolo di abbandono.

Traffico intenso in estate: cantieri aperti di notte, stabiliti i tempi di chiusura lavori - BRINDISI - Si è tenuta stamane, 11 giugno, in prefettura, una riunione del Comitato operativo per la viabilità (Cov) per un approfondita analisi dello stato di avanzamento dei lavori che stanno interessando le principali arterie di collegamento del capoluogo alle restanti province della Puglia.

Covid 19, visite in ospedale: i tempi della burocrazia non coincidono con le attese degli utenti; Istituto Carlo Gemmellaro, chiarimento tra Dirigente e studenti: si rientra in classe; Nei campi reggiani mancano i lavoratori stagionali, raccolti a rischio. VIDEO.

