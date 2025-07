Clayface il Batman del DCU apparirà finalmente nel film? Ecco cosa sappiamo

Finora, lo abbiamo intravisto solo in una sequenza di Creature Commandos, ma il Batman del DCU deve ancora fare il suo debutto in live-action Il mese scorso è stato annunciato che l'attore gallese Tom Rhys Harries interpreterà il protagonista di Clayface, nuovo film dei DC Studios. Basato su una storia di Mike Flanagan, sarà diretto dal regista di Speak No Evil James Watkins. Clayface non era tra i progetti annunciati dai DC Studios all'inizio del 2023, il che lo ha reso un'aggiunta a sorpresa allo slate denominato Chapter 1 - Gods and Monsters. Tuttavia, per James Gunn, è tutta una questione di storia quando si tratta di scegliere i progetti del DCU che verranno realizzati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

