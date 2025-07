La Rai punta su Belen Rodriguez ecco dove la rivedremo

Personaggi Tv. Una nuova avventura attende Belen Rodriguez, che dopo un lungo percorso tra tv e gossip, si prepara a fare il suo ingresso in un territorio completamente inedito. Un passaggio di carriera significativo che potrebbe segnare una vera svolta per la 40enne. Ecco tutti i dettagli, gli indizi social e le ipotesi sui suoi prossimi impegni. Leggi anche: “Le cose accadute sono gravissime”: Belen e Cecilia, cosa salta fuori Un portone e una storia Instagram: l’indizio che svela tutto. Tutto è partito da una semplice storia Instagram, pubblicata da Belen Rodriguez, che mostrava l’ingresso di via Asiago 10 a Roma, storica sede della radiofonia Rai. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La Rai punta su Belen Rodriguez, ecco dove la rivedremo

Valentina Persia "prende in giro" Belen Rodriguez e la sua maschera vaginale. Come ha reagito la showgirl argentina

Belen Rodriguez lascia la TV e sbarca su Rai Radio 2: nuova avventura in arrivo nel 2025 - Belen Rodriguez debutta su Rai Radio 2 nell’autunno 2025 con un nuovo programma: ecco l’indizio su Instagram e cosa sappiamo finora. 41esimoparallelo.it scrive

Belén Rodriguez fuori dai palinsesti tv, poi la foto in Rai: ecco cosa farà e da quando - La showgirl ha pubblicato una foto da Via Asiago, sede delle emittenti radiofoniche del Servizio Pubblico, ed è proprio ... Come scrive fanpage.it