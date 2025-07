Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni personale ATA | domanda cartacea fino al 25 luglio Come compilarla VIDEO GUIDA tutto quello che c’è da sapere SPECIALE

Fino al 25 luglio il personale ATA può presentare domanda di mobilità annuale 202526, assegnazione provvisoria e utilizzazione. Come negli anni scorsi la domanda per il personale ATA è cartacea e va inviata, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente.

Artigiani, tutti in difficoltà con il personale. "Domanda e offerta non si incontrano più, ridare dignità al lavoro" - Davide Cupioli, presidente di Confartigianato Imprese Rimini, fa il punto alla vigilia del Primo Maggio per commentare i numeri elaborati dall’ufficio studi regionale di Confartigianato.

Mobilità personale scuola 2025/26: è possibile monitorare la domanda sull’App IO - "Con IO, puoi monitorare ogni passaggio della tua domanda. Scarica IO e scopri tutti i vantaggi": è il messaggio che compare sulla pagina ministeriale dedicata alla mobilità del personale scolastico per l'anno scolastico 2025/26.

Mobilità personale ATA 2025/26: il 3 giugno i bollettini. Dove vedere la comunicazione con l’esito della domanda - Martedì 3 giugno saranno resi noti gli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2025/26 presentate dal personale ATA entro il 31 marzo scorso.

