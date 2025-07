Juric assente al primo allenamento è ricoverato in ospedale | le sue condizioni

Il tecnico croato non si è presentato al ritiro di Zingonia: il club ha chiarito la situazione con un comunicato stampa che parla di "infiammazione delle vie aeree superiori e infezione batterica dell’epiglottide". A giorni le dimissioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juric assente al primo allenamento, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni

In questa notizia si parla di: juric - assente - primo - allenamento

#Juric assente al primo allenamento della Dea! Il tecnico croato è stato ricoverato in ospedale, il comunicato del club #Fantacalcio Vai su X

Atalanta, Juric assente al primo allenamento: ricoverato in ospedale; Atalanta, primo allenamento. Assente Juric: in ospedale per un’infiammazione delle vie aeree - Foto; Juric assente al primo allenamento, è ricoverato in ospedale: le sue condizioni.

Atalanta, primo allenamento. Assente Juric: in ospedale per un’infiammazione delle vie aeree - Foto - Colazione a Zingonia e primo allenamento a porte chiuse, nella mattinata di martedì 15 luglio, per l’Atalanta di Juric. Segnala ecodibergamo.it

Ivan Juric ricoverato in ospedale dopo una “importante infiammazione delle vie aeree”: come sta oggi - Ivan Juric assente alla ripresa degli allenamenti dell'Atalanta: l'allenatore croato è stato ricoverato per "un’infiammazione delle vie aeree superiori" ... fanpage.it scrive