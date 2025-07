Perché il prossimo bilancio pluriennale europeo rischia di fallire

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente dichiarato che l’attuale Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) “è stato pensato per un mondo che non esiste più”. Tuttavia, secondo diversi analisti, anche la proposta post-2027 della sua Commissione – attesa per mercoledì – rischia di essere altrettanto inadeguata. Il nuovo QFP, che coprirĂ il periodo 2028-2034, arriva in un contesto segnato da timori crescenti per la prosperitĂ e la sicurezza dell’UE: la rivalitĂ USA-Cina, la minaccia militare russa e il cambiamento climatico aggravano sfide economiche giĂ serie come bassa produttivitĂ , debolezza della domanda interna e alti costi energetici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

