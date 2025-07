Salerno zona industriale presa di mira | tre furti nella notte indagini in corso

Notte movimentata nella zona industriale di Salerno, dove tre esercizi commerciali sono stati svaligiati in via Wenner. Nel mirino dei ladri sono finite un’impresa edile, un deposito di materiali da costruzione e una palestra. La dinamica dei colpi. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero praticato un foro nei muri divisori tra i capannoni, riuscendo così a spostarsi da un locale all’altro senza essere notati. Il bottino è variegato: attrezzature, prodotti da rivendere, una bicicletta utilizzata da un cliente della palestra e persino un furgone sono stati sottratti. Il valore complessivo dei beni trafugati supererebbe i diecimila euro. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, zona industriale presa di mira: tre furti nella notte, indagini in corso

