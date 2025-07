Mastantuono erede di Yamal | il neo-acquisto del Real è ora il minorenne più prezioso al mondo As

Franco Mastantuono giocherà nel Real Madrid la prossima stagione, dopo aver disputato il Mondiale per club con il River Plate. Ora l’argentino risulta essere il giocatore minorenne più prezioso al mondo, succedendo a Lamine Yamal, che pochi giorni fa ha compiuto 18 anni. Mastantuono è ora il minorenne più prezioso al mondo. As scrive: Con il raggiungimento della maggiore età di Lamine Yamal, l’ala si lascia alle spalle il suo status di “minore più costoso al mondo”, un titolo che lo ha accompagnato sin dalla sua svolta professionale. E il fatto è che l’attaccante del Barça non solo ha battuto i record iniziali della carriera in termini di numeri, ma ha anche accumulato un valore di mercato di 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

