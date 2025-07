in attesa della corona la principessa ereditaria ha indossato il tocco accademico ma le manca ancora uno sforzo per concludere il percorso

L a corona può attendere: per ora, Amalia d’Olanda indossa con fierezza il tocco accademico. La principessa ereditaria, 21 anni, ha partecipato alla cerimonia di laurea del prestigioso programma PPLE (Politics, Psychology, Law and Economics) dell’UniversitĂ di Amsterdam. Un momento simbolico importante, festeggiato con la famiglia reale al completo: erano presenti i genitori, re Willem-Alexander e la regina Maxima, le sorelle Alexia e Ariane, la nonna Beatrix. Una festa a metĂ , perchĂ© il suo percorso accademico non è ancora ufficialmente concluso: a causa di una recente frattura al braccio, Amalia deve infatti sostenere un ultimo esame prima di ricevere il diploma finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

