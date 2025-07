Quanto costa una giornata all'Alpemare di Andrea Bocelli | è il migliore beach club d'Italia del 2025

Si chiama Alpemare ed è il migliore beach club d'Italia del 2025. Di proprietà di Andrea Bocelli, si trova a Forte dei Marmi ed è amatissimo dalle star: ecco com'è fatto e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: costa - alpemare - andrea - bocelli

«È il miglior beach club d'Italia». Alpemare, l'iconico stabilimento balneare a Forte dei Marmi che appartiene alla Famiglia Bocelli dal 2017, ha vinto il titolo a pari merito con Lido Villeggiatura, suo "collega" del Belmond Villa Sant’Andrea a Taormina. Con 120 Vai su Facebook

Quanto costa una giornata all'Alpemare di Andrea Bocelli: è il migliore beach club d'Italia del 2025; Alpemare, lo stabilimento di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi è il miglior beach club d'Italia: per una tenda; Quanto costa una tenda all'Alpemare di Bocelli in Versilia.

Quanto costa una giornata all’Alpemare di Andrea Bocelli: è il migliore beach club d’Italia del 2025 - Di proprietà di Andrea Bocelli, si trova a Forte dei Marmi ed è amatissimo dalle star: ecco com’è fatto e quanto costa. Da fanpage.it

Alpemare, Andrea Bocelli: «Potrei pure venderlo, troppe regole» - La famiglia Bocelli spegne il rincorrersi di voci su un presunto contatto per rilevare una ... Scrive ilmattino.it