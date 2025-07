Palinuro sfiorata la tragedia in mare | madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

Attimi di paura questa mattina a Palinuro, in localitĂ Saline, dove una donna e suo figlio sono stati tratti in salvo dopo essersi avventurati in mare nonostante la bandiera rossa segnalasse condizioni proibitive. I due si erano tuffati nei pressi del lido Sunset Beach, ignorando i divieti. Poco dopo, le forti correnti e la risacca li hanno trascinati al largo, mettendoli in serio pericolo. Provvidenziale l’intervento del bagnino dello stabilimento, che è riuscito a raggiungerli e a riportarli a riva in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per i controlli del caso. Madre e figlio, visibilmente scossi ma in buone condizioni, sono stati assistiti sul posto senza necessitĂ di ricovero. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa

