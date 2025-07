Trentini detenuto in Venezuela Don Ciotti | Stiamo perdendo tempo Schlein | Governo si impegni

Parlano fuori dal tribunale di Roma dove oggi è in programma una nuova udienza del processo per l’omicidio di Giulio Regeni, in cui sono imputati con l’accusa di omicidio, tortura e sequestro di persona quattro 007 egiziani. Un sit in per sollevare ancora una volta davanti all’opinione pubblica il caso di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che da otto mesi si trova detenuto in carcere in Venezuela. Nonostante gli annunci e il silenzioso lavoro della Farnesina, finora non ha ricevuto nessuna visita consolare. Una sola chiamata ai famigliari a maggio, poi è calato il silenzio. E il governo, in particolare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, finora non si è mai esposto pubblicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trentini detenuto in Venezuela, Don Ciotti: “Stiamo perdendo tempo”. Schlein: “Governo si impegni”

In questa notizia si parla di: trentini - detenuto - venezuela - ciotti

Trentini, l’italiano detenuto in Venezuela chiama casa: spero tornare presto - Roma, 16 mag. (askanews) – Alberto Trentini, l’operatore umanitario italiano detenuto in carcere in Venezuela da 181 giorni, ha telefonato a casa, dove spera di tornare presto.

Alberto Trentini, il cooperante detenuto in Venezuela, telefona alla famiglia - Il cooperante ha detto di essere in buone condizioni e ha espresso il desiderio di tornare presto in Italia

Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da mesi senza accuse - In carcere a Caracas da sei mesi, ha potuto finalmente chiamare la famiglia per fornire rassicurazioni.

Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre attacca Giorgia Meloni: Tutto tace, anche lei; Alberto Trentini, anche Luigi Ciotti aderisce al digiuno per tenere un faro su questa storia; Don Ciotti aderisce al digiuno a staffetta per Alberto Trentini.

Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre attacca Giorgia Meloni: "Tutto tace, anche lei" - La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 8 mesi, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Riporta virgilio.it

Venezuela, Trentini in carcere da 8 mesi: sit in con madre, Schlein e don Ciotti - Video - Sit in oggi a piazzale Clodio prima dell’udienza del processo sul sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni. Scrive adnkronos.com