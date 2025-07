É morto Fauja Singh il maratoneta più anziano al mondo 114 anni

Roma, 15 lug. (askanews) - È morto in un incidente stradale a 114 anni Fauja Singh, ritenuto il maratoneta più anziano al mondo, secondo quanto riferisce il suo biografo. Nelle immagini di Afp, Singh, britannico di origini indiane, corre la sua ultima gara nella categoria 10 chilometri nel 2013 a Hong Kong, a 101 anni. Allora disse: "Ricorderò questo giorno e mi mancherà , ma non smetterò di correre per beneficenza". "Ognuno ha i suoi momenti. Oggi è uno dei miei giorni più felici, e gran parte di questo è dovuto al fatto che c'erano un centinaio di persone con me". Singh ha iniziato a correre a 89 anni, ha corso nove maratone complete tra il 2000 e il 2013, anno del ritiro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

