La pioggia torrenziale travolge la metropolitana a Manhattan | scene surreali tra acqua sul pavimento e pendolari increduli

E cco New York come non l’avevamo mai vista, nonostante i tanti film che l’hanno resa protagonista e le tante scene sotto la pioggia che qui sono state girate. Stavolta ha vinto la pioggia. In queste ore, la Grande Mela è stata travolta da un’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio uno dei suoi simboli: la metropolitana. Le immagini che arrivano da Manhattan sembrano tratte da un film apocalittico, eppure sono reali. Un video diventato virale su TikTok mostra l’acqua ribollire sul pavimento di una stazione, mentre i pendolari si affacciano ai finestrini del treno come spettatori di un evento fuori dal tempo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La pioggia torrenziale travolge la metropolitana a Manhattan: scene surreali tra acqua sul pavimento e pendolari increduli

