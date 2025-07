Quanto ha vinto Jannik Sinner a Wimbledon? Bruciati già 1.261019 di euro

La scorsa domenica¬† Jannik Sinner ¬†ha tenuto incollati davanti allo schermo pi√Ļ di 5 milioni di italiani e ha messo a segno un¬† trionfo ¬†gi√† entrato nella storia del tennis nostrano. Dopo la vittoria contro¬† Carlos Alcaraz ¬†il tennista trentino non solo ha alzato al cielo l‚Äôiconica coppa del torneo inglese¬†consegnatagli da¬† Kate Middleton, ma si √® anche aggiudicato l‚Äôimportantissimo¬† montepremi. E se in campo Sinner si conferma un dominatore, fuori guadagna cifre da superstar mondiale. Nel 2024 ha portato a casa oltre¬† 21 milioni ¬†di¬† euro ¬†in prize money tra Slam, ATP Finals e il ricco Six?Kings?Slam. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it ¬© Metropolitanmagazine.it - Quanto ha vinto Jannik Sinner a Wimbledon? Bruciati gi√† 1.261.019 di euro

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: ‚ÄúHa vissuto un momento difficile, esprimer√† un ottimo tennis a Roma‚ÄĚ - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire cos√¨ Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

La felicità di Sinner, primo italiano a vincere Wimbledon, e il sincero omaggio di Alcaraz Vai su Facebook

Jannik Sinner il cielo azzurro su Wimbledon; Bravo Carlos, ma.... Sinner prepara la rivincita con Alcaraz sull'erba di Wimbledon; Grand Canyon evacuato: incendio Dragon Bravo fuori controllo.

Jannik Sinner la luce di una generazione: il re di Wimbledon oggi è, da solo, la vera nazionale d'Italia - Come è capitato a Valentino Rossi e Alberto Tomba, Roby Baggio e Adriano Panatta: questa è l‚Äôera di Sinner, primo tennista italiano a trionfare sull'erba londinese ... Lo riporta vanityfair.it

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon, da Meloni a Schlein le reazioni alla vittoria - La prima vittoria di un tennista azzurro nel prestigioso torneo londinese ha subito generato molte reazioni, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Un'altra pagina di storia per lo ... Segnala tg24.sky.it