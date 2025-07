VIDEO | Pippo Inzaghi e il suo primo Festino | Dalla Valle d' Aosta viva Santa Rosalia

"Ciao a tutti i palermitani, anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale. So che è il festino di Santa Rosalia e ci tenevo a farvi un grande augurio. So che unisce tutti i palermitani, senza distinzioni, per cui viva Palermo e Santa Rosalia". Così il tecnico del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: rosalia - santa - festino - valle

"Santa Rosalia Patrona di Palermo", a Villa Niscemi una mostra di pittura e scultura - Il 19 maggio l’associazione Ulite, con il patrocinio del Comune di Palermo, inaugurerà  la mostra di pittura e scultura dal titolo”XII secolo, incoronazione di Ruggero II, il sipario di Giuseppe Sciuti del Teatro Massimo di Palermo portasi della memoria del culto di Santa Rosalia", a cura della.

Pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia: L'"acchianata" della legalità per il Memorial day - In occasione del Memorial Day, domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:30, un giorno di riflessione dedicato alla memoria delle vittime della mafia e dell’illegalità , si svolgerà il Cammino della Memoria “L’Acchianata della Legalità ”, un pellegrinaggio simbolico verso il Santuario di Santa Rosalia sul.

Monte Pellegrino, apre al pubblico il Museo del Santuario di Santa Rosalia - Martedì 20 maggio, al Santuario di Monte Pellegrino e per la prima volta dopo l'inaugurazione, aprirà al pubblico il Museo di Santa Rosalia con il suo tesoro.

«Ciao a tutti i palermitani, anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale. So che è il festino di Santa Rosalia e ci tenevo a farvi un grande augurio» Vai su X

Martedì 15 Luglio in occasione del festino di Santa Rosalia saremo aperti a pranzo con possibilità di utilizzo della piscina. Menù fisso 30€ con ingresso piscina. Menù bambino €20 con ingresso piscina, (dai 4 ai 10 anni): Pasta al pomodoro/ Panatina di pol Vai su Facebook

Inzaghi e gli auguri social per il Festino: «Anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi; A Palermo il festino dei record per Santa Rosalia; Palermo, al via le manifestazioni del Festino di S. Rosalia edizione 400 + 1.

Inzaghi celebra il Festino di Santa Rosalia: «Viva Palermo e Santa Rosalia!» - Un messaggio sentito, diretto da Châtillon a tutti i tifosi rosanero in occasione di una delle ricorrenze più amate dal popolo palermitano. Si legge su ilovepalermocalcio.com

Palermo celebra il 401° Festino di Santa Rosalia tra fede, arte e tradizione - Tre Rosalie al seguito del Festino: Tgs, dopo un’intera settimana di trasmissioni dedicate al racconto della festa più amata dai palermitani, si prepara al rush finale. Secondo informazione.it