Napoli vigile urbano annullava multe per sé e i familiari | licenziato dal Comune

Avrebbe cancellato 282 verbali per oltre 50mila euro: coinvolti anche il padre, la compagna e due conoscenti. L’amministrazione parla di “danno grave all’ente” e trasmette tutto alla magistratura.. Un agente della Polizia Municipale di Napoli è stato licenziato dal Comune dopo un’indagine interna che ha portato alla luce una serie di gravi irregolarità : avrebbe annullato verbali per un valore complessivo di oltre 50mila euro, favorendo sé stesso, alcuni familiari e altri soggetti. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’inchiesta interna avrebbe documentato l’annullamento irregolare di ben 282 multe da parte dell’agente, identificato con le iniziali M. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Annullava le multe per sé e i familiari, vigile urbano licenziato dal Comune di Napoli - È accusato di aver annullato verbali per oltre 50 mila euro, favorendo sé stesso, il padre, la compagna e altri due soggetti. Come scrive internapoli.it

Annullava multe ai familiari, il Comune licenzia un vigile: danno di 50 mila euro - Le contravvenzioni contestate all'ex dipendente comunale sono 282: chiudeva i verbali senza "documenti" giustificativi