Fabio Canino | In tv devi essere un gay di regime come Malgioglio La dura replica del cantante

Scontro accesissimo tra Fabio Canino e Cristiano Malgioglio. Intervistato dal Messaggero, l’attore, conduttore e giurato televisivo ha parlato di tanti temi diversi, con la sua consueta franchezza. A proposito della tv pubblica, ad esempio, ha dichiarato: “Ho fatto proposte all’azienda, le idee non mi sono mai mancate. Però se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo – diciamo così – di discussione. Siamo tornati molto indietro”, ha affermato il giurato di Ballando con le Stelle. Poi ha aggiunto: “Non solo con questa nuova dirigenza, ma da tempo. Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Fabio Canino: “In tv devi essere un gay di regime, come Malgioglio”. La dura replica del cantante

In questa notizia si parla di: fabio - canino - malgioglio - devi

“Meloni coatta, La Russa camerata”: bufera sui post di Fabio Canino, la Rai non avrebbe gradito - Due storie Instagram del giudice di Ballando, non più disponibili, avrebbero scosso i corridoi di Viale Mazzini che avrebbero invocato maggior rispetto per le istituzioni.

Fabio Canino sugli ascolti di Sognando Ballando Con le Stelle: “Non ci aspettavamo di più, il nome è orribile” - Fabio Canino ospite di TvTalk ieri ha parlato di Sognando Ballando Con Le Stelle, partito venerdì sera, che ha perso, seppur di poco, agli ascolti contro Tradimento su Canale5.

Mister Movie | Fabio Canino commenta gli ascolti Flop di “Sognando Ballando con le Stelle” - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Pesante botta e risposta tra Fabio Canino e Cristiano Malgioglio Canino a Il Messaggero: "Siamo tornati molto indietro. Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. Quello riconoscibile e caricaturale, uno che rassicura. Un po’ come Malgio Vai su Facebook

Fabio #Canino contro Cristiano #Malgioglio: la guerra dei gay in #tv ma non se ne può più #15luglio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/07/15/news/canino-contro-malgioglio-guerra-gay-tv-tornati-indietro-battuta-infelice-43383427/… Vai su X

Fabio Canino: In tv devi essere un gay di regime, come Malgioglio. Siamo tornati indietro. E parla del giovanissimo compagno; Malgioglio contro Fabio Canino: «Io gay di regime? Sono un artista. Non mi aspettavo un attacco del genere da lui; “Gay di regime”, Fabio Canino attacca Malgioglio: il botta e risposta.

Fabio Canino: “In tv devi essere un gay di regime, come Malgioglio”. La dura replica del cantante - Intervistato dal Messaggero, l’attore, conduttore e giurato televisivo ha parlato di tanti temi diversi, con la sua consueta franchezza. tpi.it scrive

Malgioglio risponde a Fabio Canino: “Non sono un gay di regime. Alzavo la paletta 20 anni fa in tv, lui lo fa oggi” - Cristiano Malgioglio risponde, visibilmente dispiaciuto, a quanto dichiarato da Fabio Canino in un'intervista al Messaggero ... Scrive fanpage.it