Nuovi investimenti per la sanità in Brianza | in arrivo oltre 4,6 milioni

Buone notizie per la sanità brianzola: sono in arrivo oltre 4,6 milioni di euro per potenziare la rete ospedaliera della Brianza, tra nuove apparecchiature ecografiche, interventi strutturali e ammodernamenti tecnologici. È quanto ha previsto il nuovo stanziamento approvato dalla Giunta regionale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

