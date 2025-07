Ft | Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire in profondità la Russia | Kuleba | A Mosca vanno tolti i soldi del petrolio

Germania e Usa preparano la consegna di due Patriot a Kiev. Kallas: ¬ęSpero oggi o domani la nuove sanzioni a Mosca¬Ľ. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Ft: ¬ęTrump ha incoraggiato Zelensky a colpire in profondit√† la Russia¬Ľ |¬†Kuleba: ¬ęA Mosca vanno tolti i soldi del petrolio¬Ľ

Zelensky sente Trump: "Pronti a tregua di 30 giorni da oggi" | Mosca: gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua - Von der Leyen contro il leader del Cremlino: "Vuole imporre a Kiev l'inaccettabile". Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) ‚Äď ‚ÄúI colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Trump: "Subito le trattative Kiev-Mosca - 20.00 "La Russia e l'Ucraina inizieranno immediatamente le trattative verso un cessate il fuoco e,ancora pi√Ļ importante,per la fine della guerra".

Ucraina, Trump su Putin: non sono pronto alla rottura. Ma ha valutato invio a Kiev di missili Tomahawk; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Ft, Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire in profondità la Russia. Media, gli Usa potrebbero dare a Kiev i missili Tomahawk; Trump-Putin, lunga telefonata, entrambi: Andata bene. Il presidente Usa: Trattative subito - Trump: Non è la mia guerra, sono qui per aiutare. Fantastico se ci fossero i colloqui in Vaticano. Ho chiesto a Putin di incontrarci.

Guerra ucraina, Trump a Zelensky: «Perché non avete colpito Mosca?». La risposta: «Se ci fornite le armi possiamo farlo» - Guerra ucraina, le ultime notizie di oggi martedì 15 luglio 2025. ilmessaggero.it scrive

Melania Trump, alleata (insospettabile) di Zelensky per la guerra in Ucraina: così la first lady influenza Donald contro Putin - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha un alleato inaspettato alla Casa Bianca: Melania Trump, la first lady che a detta del presidente stesso, gli fa notare il comportamento di ... Come scrive msn.com