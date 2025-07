Trump | Deluso ma non sono ancora pronto a una rottura con Putin | Ft il presidente Usa a Zelensky | Puoi colpire Mosca?

Medvedev: "Ultimatum sui dazi alla Russia al 100% se non si arriva a un accordo è teatro, non ci importa". Trump: "Deluso ma non sono ancora pronto a una rottura con Putin" | Ft, il presidente Usa a Zelensky: Puoi colpire Mosca?"

Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Vuole un accordo, cederà la Crimea" - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo, secondo quanto riportato dai media americani.

Trump, 'deluso da Russia, Putin smetta di sparare e tratti' - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo.

Trump: 'Deluso dalla Russia, Putin smetta di sparare e tratti'. E su Zelensky: "Vuole un accordo" - Donald Trump si dice molto deluso dalla Russia e ritiene che il presidente Vladimir Putin dovrebbe smettere di sparare e raggiungere un accordo, secondo quanto riportato dai media americani.

Trump "Deluso da Putin ma non sono ancora pronto ad una rottura con lui. Intendo mettere fine al bagno di sangue della guerra tra Russia e Ucraina. Ci stiamo lavorando". Il presidente Usa lo ha dichiarato alla BBC.

Trump si è detto "deluso dal fatto che Putin non si sia fermato" e annuncia di essere pronto a inviare "più armi all'Ucraina".

Ucraina, «Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca e San Pietroburgo»; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca; Trump: 'Non sono ancora pronto ad una rottura con Putin'.

Trump: "Non sono ancora pronto ad una rottura con Putin" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ribadito "di essere deluso, ma di non aver finito con Vladimir Putin". Si legge su msn.com

Trump: "Deluso ma non sono ancora pronto a una rottura con Putin" - Trump ha ribadito in una conversazione con la Bbc britannica la sua delusione verso Vladimir Putin per la prosecuzione della guerra in Ucraina, ma ha aggi ... Lo riporta msn.com