Capitale italiana della cultura ad Agrigento il concerto del coro della Cappella pontificia Sistina

Il 13 settembre, all’interno della cattedrale di San Gerlando, il coro della Cappella pontificia Sistina terrĂ un concerto per Capitale italiana della cultura. Un evento straordinario che vedrĂ la presenza in cittĂ della piĂą antica e prestigiosa istituzione musicale del mondo, fondata nel 1471 di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Una serata storica ha illuminato la Valle dei Templi: per la prima volta il maestro Riccardo Muti ha diretto un concerto nello straordinario scenario del Tempio della Concordia, nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Vai su X

