Concerti e polemiche la replica del sindaco Napoli | Piazza della Libertà è sicura

Nel corso del consiglio comunale, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto in replica alle accuse sollevate sull’agibilitĂ e la sicurezza di Piazza della LibertĂ in occasione degli eventi del cartellone Salerno Sounds. "Abbiamo effettuato tutte le verifiche necessarie" ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: replica - sindaco - napoli - piazza

Torre San Gennaro, lavori fermi: sindaco replica a nota della Capitaneria di Porto - TORCHIAROLO - Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, per passare da "bugiardo"Â proprio non ci sta.

Sarno, la consigliera Aliberti: “Insulti sessisti dal sindaco”, lui replica: “Tutto falso” - Il sindaco Squillante respinge ogni accostamento: "Tutto falso". La consigliera Aliberti pubblica il video della seduta: "Voglio che tutti vedano e ascoltino" Continua a leggere

Torre San Gennaro, lavori fermi: sindaco replica a nota della Capitaneria di Porto - TORCHIAROLO - Il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese, per passare da "bugiardo"Â proprio non ci sta.

PIAZZA ARMERINA- L’ASSESSORE COMUNALE CONCETTO ARANCIO REPLICA AI CONSIGLIERI COMUNALI ARENA E FILETTI SUL REGOLAMENTO DE.CO PER I PRODOTTI TIPICI LOCALI. IL COMUNICATO STAMPA. Sulla De.Co. l’opposizione cont Vai su Facebook

Concerti saltati a Napoli, da 50 Cent a John Legend e Mary J. Blige: biglietti non venduti e eventi fantasma; Castellammare, il sindaco Vicinanza replica a Ruotolo: «Stiamo cambiando la città »; Il Fatto di Domani del 28 Marzo 2025.

Napoli, pulizia in piazza Cavour: si inizia da viali e scale. “E ora via la discarica” - force per il decoro urbano dopo la denuncia di “Repubblica” sul degrado dei giardini ... Segnala napoli.repubblica.it

Nuovo piazzale Loreto, il sindaco rinvia il maxi cantiere: “La città chiede più verde e più alberi” - La riqualificazione di piazzale Loreto non è un «progetto morto», ma va cambiato, sia nei disegni che nelle procedure. Da milano.repubblica.it