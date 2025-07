Dal 4 agosto torna in sala il thriller cult di Carlo Vanzina: moda, misteri e seduzione nella Milano da bere. Versione restaurata per il 40° anniversario. Distribuito da Cat People grazie a Faso Film, Sotto il vestito niente tornerà nelle sale italiane a partire dal 4 agosto – con anteprime dal 28 luglio – il 17 luglio Enrico Vanzina introdurrà il film al cinema Troisi di Roma alle 19:00. Liberamente tratto dall’omonimo best seller di Marco Parma (pseudonimo di Paolo Pietroni) e prodotto da Achille Manzotti, Sotto il vestito niente è il thriller simbolo della “Milano da bere”: un mondo di lusso, esagerazioni e apparenze di cui ci viene raccontato il doppio fondo attraverso uno sguardo tagliente e disilluso capace di fondere il giallo classico all’estetica di quegli anni, tessendo una tela luccicante attorno alla storia della scomparsa di una modella statunitense. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sotto il vestito niente: il cult di Vanzina torna al cinema