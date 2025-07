Laura Pausini e l’anno nero delle sue finanze | ricavi dimezzati nel 2024 e perdita di 1,2 milioni in bilancio

Com’è stato il 2024 per Laura Pausini dal punto di vista del fatturato? A fare i conti in tasca all’artista di Solarolo è Open, che ha ricostruito lo “stato di salute” della societĂ della cantante rivelando una perdita di 1,2 milioni di euro nonostante sia reduce da un tour mondiale di successo. Numeri alla mano, emerge che la Gente edizioni musicali srl, che gestisce i diritti musicali e quelli degli eventi, ha dimezzato i ricavi. Ecco tutti i dettagli svelati da F osca Bincher (lo pseudonimo di Franco Bechis ). LA SOCIETĂ€ DI LAURA PAUSINI NEL 2024 HA PERSO 1,2 MILIONI DI EURO. Un milione e 228 mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini e “l’anno nero” delle sue finanze: ricavi dimezzati nel 2024 e perdita di 1,2 milioni in bilancio

In questa notizia si parla di: laura - pausini - ricavi - perdita

Laura Pausini dimagrita di 20 chili, come ha fatto? Ecco la dieta della cantante - Che dieta ha seguito Laura Pausini per dimagrire 20 chili? Di seguito la sincera confessione della cantante sul suo percorso per perdere peso corporeo.

Dal costume di Laura Pausini al maglione di Jennifer Lopez: i look di Pasqua delle vip - “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” recita il famoso proverbio… “vestito come ti pare”, aggiungiamo noi.

Laura Pausini rivela come ha fatto a perdere peso - Laura Pausini risponde alla domanda di una fan e rivela come ha fatto a perdere peso: le parole della cantante L'articolo Laura Pausini rivela come ha fatto a perdere peso proviene da Novella 2000.

I ricavi dimezzati nel 2024, la perdita di 1,2 milioni in bilancio: Laura Pausini archivia l’anno nero e chiude la sua società in un trust Usa https://msn.com/it-it/money/notizie/i-ricavi-dimezzati-nel-2024-la-perdita-di-1-2-milioni-in-bilancio-laura-pausini-archivia-l-a Vai su X

Anno nero per Laura Pausini: ricavi dimezzati nel 2024, e perdita di 1,2 milioni in bilancio. La cantante rivaluta la sua libreria musicale e sposta la sua societĂ in un trust Usa amministrato dalla sorella Silvia Vai su Facebook

Laura Pausini, dai ricavi dimezzati alla perdita di 1,2 milioni di euro in bilancio e la chiusura della sua so; I ricavi dimezzati nel 2024, la perdita di 1,2 milioni in bilancio: Laura Pausini archivia l’anno nero e chiude la sua società in un trust Usa; I ricavi dimezzati nel 2024, la perdita di 1,2 milioni in bilancio: Laura Pausini archivia l’anno nero e chiude la sua società in un trust Usa.

Laura Pausini e “l’anno nero” delle sue finanze: ricavi dimezzati nel 2024 e perdita di 1,2 milioni in bilancio - I conti in rosso della cantante: ricavi dimezzati e perdita di 1,2 milioni di euro nonostante il tour mondiale ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Laura Pausini, perdita di 1,2 milioni di euro in bilancio e chiusura della sua società negli Usa: anno nero per la cantante - Cantautrice italiana tra le più amate al mondo, vincitrice di Grammy e Golden Globe, Laura Pausini continua a incantare il pubblico con la ... Secondo msn.com