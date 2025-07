Dopo una segnalazione anonima la polizia irrompe in casa della protagonista ma ad architettare tutto è stata Bersan

I colpi di scena sono dietro l’angolo nella serie turca La forza di una donna. Nelle nuove puntate, che vanno in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:45 Bahar, interpretata da Özge Özpirinççi è sempre più messa alla prova. Sola e con due figli da mantenere, ha scoperto di avere una malattia seria, che potrebbe sconvolgere ancora di più il suo destino. I suoi bambini iniziano a intuire la gravità della situazione. Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Bahar crolla davanti ai figli La forza di una donna, anticipazioni puntata 15 e 16 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dopo una segnalazione anonima la polizia irrompe in casa della protagonista, ma ad architettare tutto è stata Bersan

La forza di una donna le anticipazioni di oggi e domani: Bahar è sospettata di spacciare droga

