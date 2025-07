Samsung consolida la leadership nel mercato smartphone globale nonostante l’incertezza sui dazi

Samsung continua a crescere nelle vendite di smartphone anche nel Q2, nonostante le tensioni geopolitiche e l'incertezza dei dazi.

Samsung, il tri-fold arriverà entro il 2025: “Nell’era dell’IA gli smartphone saranno centrali” - L’azienda sudcoreana parla apertamente di un pieghevole innovativo, composto da tre pannelli, che è in fase di sviluppo e potrebbe essere lanciato addirittura entro la fine di quest’anno.

Smartphone Samsung scontati fino al 43%: da S25 Ultra a XCover7 - Smartphone Samsung in offerta su Amazon con sconti fino al 43%: da Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 a Galaxy XCover7.

Altri due smartphone di Samsung non riceveranno più aggiornamenti - Per due modelli della serie Samsung Galaxy A52, ossia le versioni 4G e 5G, è finito il periodo di supporto software garantito L'articolo Altri due smartphone di Samsung non riceveranno più aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Smartphone, un Q2 in ripresa: Samsung solida, Apple trainata da mercati emergenti - Nel secondo trimestre del 2025 il mercato mondiale degli smartphone registra un timido ma significativo segnale di ripresa. Segnala hdblog.it

Lo smartphone tri-fold di Samsung è un mistero: a frenare il lancio la paura di un flop? - fold, previsto entro il 2025, ma restano dubbi sulla domanda e prezzo molto elevato. Si legge su tech.everyeye.it