Perché Musetti non guadagna posizioni agli Australian Open | le proiezioni di classifica

Lorenzoprosegue la propria avventura a Melbourne. Il toscano, grazie all’affermazione contro il canadese Denis Shapovalov, ha centrato l’accesso al terzo turno degli, un riscontro da sottolineare per lui che in questo Major e sul cemento aussie ha sempre fatto fatica nel circuito maggiore. I risvolti inquali sono sul conto del carrarino?Attualmente,ha 2650 punti e questo si traduce nella posizione n.15 del ranking ATP, ovvero la stessa dell’inizio di questa settimana.Lorenzo non hato? La risposta si lega alle prestazioni altrui, dal momento che chi lo precede nella graduatoria, come il francese Ugo Humbert, ha vinto esattamente come l’italiano e quindi è stabile al n.14.Di conseguenza, nelle considerazioni che andranno fatte sull’obiettivo “top-10” dell’azzurro non si potrà non tener conto di ciò che faranno gli altri giocatori.