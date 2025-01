Non può averlo detto davvero Grande Fratello bufera su Shaila | la frase infelice su Helena è atroce

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel corso dell’ultima settimana, la casa delè stata teatro di tensioni crescenti, culminate in un acceso confronto traGatta ePrestes. Le due concorrenti hanno avuto uno scontro verbale che ha evidenziato divergenze profonde, portandoa vivere un momento di crisi emotiva. Dopo la discussione, la modella brasiliana ha infatti subito un attacco di panico nel confessionale, suscitando preoccupazione tra i coinquilini e il pubblico.>> “C’è una sfida per voi”., comunicazione ufficiale della produzionePoi lo sappiamo,è stata eliminata dal gioco, perdendo al televoto controGatta. La sua uscita ha sollevato discussioni, soprattutto in relazione a un presunto contatto con l’esterno. In particolare, Luca Calvani ha dichiarato di aver avuto un’interazione condopo la sua eliminazione, affermando: “L’ho sentita stamattina, sta bene”.