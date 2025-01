Mistermovie.it - Mister Movie | The Wheel of Time 3: Nuove Aggiunte al Cast e Anticipazioni sulla Terza Stagione

Leggi su Mistermovie.it

Ladi Theof, il popolare dramma fantasy di Amazon MGM Studios, si arricchisce di nuovi volti e di una trama ancora più avvincente. Con il ritorno fissato per il 13 marzo 2025 su Prime Video, la serie promette di espandere il suo universo con nuovi personaggi e conflitti, mantenendo alta l’attenzione dei fan.Nuovi Volti nelCinque nuovi attori si uniranno aldella, interpretando personaggi che avranno un ruolo cruciale nella narrazione:Synnøve Macody Lund (Ragnarok, Saw X) sarà Melhindra, una sopravvissuta di Malkieri cresciuta dai Taardad Aiel.Isabella Bucceri (Everything in Between) interpreterà Faile Bashere, una cacciatrice di reliquie il cui viaggio la conduce ai Due Fiumi.Nukâka Coster-Waldau (Thin Ice) vestirà i panni di Bair, una Wise One rispettata per saggezza e autorità, capace di accedere a poteri mistici oltre all’Unico Potere.