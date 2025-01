L’outsourcing non è più quello di una volta

Leggi su Linkiesta.it

I mercati e le innovazioni tecnologiche viaggiano veloci. E le competenze richieste sono sempre più specialistiche. Anche per questo le aziende decidono di affidare sempre più all’esterno attività e processi per garantire l’efficienza e supportare la crescita del business in tempi brevi. Il settore delcontinua a correre in tutto il mondo, con un valore di 280,64 miliardi di dollari nel 2023. Il mercato in Europa valeva circa 72,5 miliardi di dollari nel 2023. E in meno di dieci anni, secondo Data Bridge Market Research, arriverà a toccare un valore di circa 132,57 miliardi. Con una crescita media annua attesa del 9,4 per cento.L’Italia è in linea con il trend europeo, come dimostrano i risultati positivi del Gruppo De Pasquale, società di riferimento nelnel nostro Paese, che aggrega al suo interno cinque aziende specializzate.