Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Benavides comanda tra le moto, Macik in controllo nei camion

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28– Siamo al km 81 conin vetta con 2 secondi su Schareina e 19 su Van Beveren. Quarto Brabec a 1:22. Al km 41, invece, lo stessovantava 10 secondi su Van Beveren e 29 su Schareina.10.27– Siamo giunti al km 68 conin vetta con 2:41 su Koolen e 4:19 su Zala. Quarto van den Brink a 6:00.9.39– Al momento c’è un problema con il rilevamento. L’organizzazione informa che al Km 39 c’è Martin09.35 AUTO – Dopo che sono transitati in 14 al primo rilevamento del km 45, il miglior tempo provvisorio è del sudafricano Lategan con 11? di margine su Guthrie e 17? su Prokop. Per avere un quadro più definito della situazione anche in ottica classifica generale bisognerà però attendere il passaggio di Al Rajhi, partito per 33° al via della speciale odierna.