Lega accordo fra Salvini e Zaia | Siamo uniti il Veneto non si tocca

Il consiglio federale della, in corso a Roma, segna una svolta dopo giorni di tensione tra la leadership del partito e il governatore del, Luca. Il presidente della Regione ha sollevato critiche sulla proposta di un limite ai mandati per i governatori voluta da Giorgia Meloni, una misura che secondoera stata avallata da Matteo. Ma durante il vertice di oggi, i toni si sono attenuati con un chiaro segnale di sintonia tra il leader del partito e il governatore.“Totale sintonia” traLaha reso noto, in una nota ufficiale, che esiste “totale sintonia e condivisione degli obiettivi” trae l’intero consiglio federale. “Ilè un modello di buon governo, apprezzato a livello nazionale e internazionale”, e quindi per il partito “squadra che vince non si cambia“.