Ferrovie Nappi Lega | Lo strabismo di Italia Viva Campania

Tempo di lettura: 2 minuti“Il disastro delleregionali e la barzelletta Circumvesuviana, la gestione fallimentare di Eav, le balle sui nuovi treni mai arrivati, la Caporetto del servizio su gomma abbandonato dalla Regione in favore di altri operatori nella provincia di Napoli: sono solo alcune delle infinite vicende di incapacità organizzativa, gestionale e istituzionale, sulle quali in tutti questi anni, che si schiera nella maggioranza deluchiana con ben 4 consiglieri, avrebbe potuto e dovuto spendere la sua azione per avviare un cambio di passo o almeno per prendere le distanze dal disastro. Invece, nemmeno una parola, anche di soli tiepidi dissenso e critica, si è mai levata dai loro banchi. Ora, con l’avvicinarsi delle elezioni regionali e nel mercatino che in queste settimane di frenetiche trattative ‘poltroniste’ è stato aperto a sinistra, hanno evidentemente scelto di certificare la propria esistenza politica con una scomposta e sgrammaticata iniziativa contro Matteo Salvini.