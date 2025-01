Ilrestodelcarlino.it - Cimitero: il problema dei loculi esauriti: "Cerchiamo il modo per ampliarlo"

Una buona e una cattiva notizia. La prima, molto attesa dall’utenza, è che il Comune ha annunciato 160mila euro di manutenzioni dei padiglioni A e B alcentrale: serviranno per il rifacimento delle guaine e l’impermeabilizzazione. Inoltre Aspes si è impegnata ad intervenire sull’impianto elettrico e a mettere in sicurezza dei parapetti di cui sono arrivate diverse segnalazioni. E la cattiva notizia? Alcentrale non c’è più posto e non è previsto nessun nuovo padiglione in ampliamento. E’ quanto ha confermato l’assessore Mila Della Dora, rispondendo all’interrogazione della consigliera comunale, Serena Boresta. Come argomento di riflessione l’assessore detto che nei cimiteri cittadini nel 2024 sono state eseguite 462 fra tumulazioni e inumazioni di salme, contro 701 tumulazioni di ceneri provenienti da cremazioni.