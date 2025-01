Catanzaro la minaccia choc del tifoso agli agenti | Vi apro la pancia come un capretto

Leggi su Dayitalianews.com

Undi 58 anni, non potrà più seguire il, per almeno 10 anni, nelle partite in tutta Italia. Infatti, è stato colpito da un Daspo, emesso dal questore di Bolzano, Paolo Sartori, che gli impone l’obbligo di firma per i prossimi cinque anni presso la Questura dinei giorni in cui si svolgono le gare che vedono coinvolto il club giallorosso.La punizione inflitta all’uomo, che aveva già ricevuto un Daspo nel 2017, è legata alle minacce rivoltedel Reparto Mobile di Padova il 12 gennaio scorso, all’ingresso dello stadio “Druso” di Bolzano, prima della partita di calcio di Serie B tra Suedtirol e, finita con un pareggio 1-1. Nonostante le basse temperature di quel giorno, l’uomo, con numerosi precedenti penali (furto, estorsione, violenza privata, interruzione di pubblico servizio, false dichiarazioni sull’identità), ha perso il controllo quando glilo hanno fermato per un controllo prima del match e lo hanno trovato in possesso di un coltello.