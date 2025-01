361magazine.com - Capodanno Lunare, l’anno del serpente: le unghie a tema da condividere sui social

Trasformazione, mistero e fascino. Queste le parole chiave per una nail-art o manicure di tendenza adacon la propria community. Su Instagram o Tiktok! I dettagli In occasione del, Le Mini Macaron lancia la nuova collezione in edizione limitata SNAKE GODDESS per celebrare l’inizio di un nuovo anno e per rinascere, affermarsi e risplendere.Ilcelebra i nuovi inizi, i cambiamenti e l’espressione della personalità attraverso colori audaci. Il nuovo anno è dedicato al, simbolo di trasformazione, mistero e fascino.Il trio Snake Goddess include tre nuovi smalti semipermanenti brillanti ed eleganti, accompagnati da adesivi perispirati ai serpenti, ideali per accogliere il2025.LE TONALITÀ DELLA COLLEZIONE:Lucky Red: un rosso vibrante con riflessi dorati.