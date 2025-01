Sport.periodicodaily.com - Ventunesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano domina l’Alba Berlino

Terza vittoria consecutiva per l’Olimpiache, nella, batte in scioltezzaper 100-68 e continua così a risalire la classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, i meneghini sistemano le cose nella ripresa grazie al 31-10 del terzo quarto e ai 21 punti di Mirotic, ai 18 di LeDay e ai 16 di Shields.: OLIMPIA-ALBA100-68Tutto facile per i campioni d’Italia che fa quello che vuole controche dura solo un tempo. Dopo il 23-19 del primo quarto, si materializza il 24-24 del secondo, per il 47-43 all’intervallo lungo. Nella ripresa,capisce che è il momento di accelerare e gioca un terzo quarto perfetto realizzando ben 31 punti. Con un vantaggio del genere, non c’è storia negli ultimi dieci minuti dove l’Olimpia si concede un parziale di 8-0 per il 100-68 finale.