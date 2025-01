.com - Venerdì a Roma al via “Energie per Roma”

17 gennaio 2025, la Capitale ospiterà la seconda edizione del Premio “per”, un evento dedicato a onorare i cittadini, le associazioni e le imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita culturale, sociale ed economica della città. L’incontro si svolgerà nello Spazio Europa, in Via Quattro Novembre 149, un luogo simbolo dell’impegno europeo, gestito congiuntamente dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione europea.Un riconoscimento che celebra l’impegno perPromosso dal Centro Europeo di Studi Culturali, il Premio “per” nasce da un’idea di Fabio Pompei e Alessandro Alongi e si propone di valorizzare l’impegno di persone e organizzazioni che lavorano con passione per migliorare la qualità della vita nella Capitale.