Sostenibilità bando Bici in Comune | dagli Enti locali 1 952 domande di adesione

In Italia cresce la voglia di mobilità sostenibile, che alimenta la cultura del movimento e allena al turismo lento. Lo dimostrano i numeri dei Comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa “in”, promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del dipartimento per lo Sport, per il tramite della società Sport e Salute e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Alla chiusura dei termini, sono stati 1.952 i Comuni italiani ad aver inviatodiall’iniziativa che ha l’obiettivo di finanziare progetti per la promozione della mobilità ciclistica, anche come strumento per uno stile di vita sano e attivo. Unitaliano su quattro ha dunque proposto azioni per realizzare percorsi ciclabili o riqualificare la rete esistente, anche in chiave tecnologica, per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole.