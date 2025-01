Quifinanza.it - Sinner e il vino della discordia, il Consorzio accusa: “Non è Primitivo di Manduria Doc”

Jannik, il campione trentino attualmente impegnato agli Australian Open di Melbourne, si trova al centro di una controversia che lo coinvolge indirettamente. Tutto nasce da un regalo che il campione ha ricevuto a Natale scorso: ben 73 bottiglie dirosso, omaggio del sindaco di, Gregorio Pecoraro, per celebrare le sue vittorie. Tuttavia, ciò che doveva essere un gesto simbolico e celebrativo ha scatenato polemiche e l’ira deldeldi.Le bottiglie di “Rosso Jannik”, dedicate a, infatti, avrebbero dovuto rappresentare il prestigiosodi, ma per ildi Tutela non rispettano i requisiti necessari per fregiarsi di tale denominazione.La vicendaPartiamo da un’importante premessa, ovvero la vicenda deldedicato a Jannik, che ha scatenato una serie di polemiche, si sviluppa principalmente attorno a un’iniziativa del Comune di(Taranto), che ha prodotto una serie di bottiglie didestinate ad omaggiare il tennista altoatesino.