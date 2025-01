Sport.quotidiano.net - Serie C, domenica il big match. Carpi, la capolista al ’Cabassi’: arriva una super Entella

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sedici gare utili con 10 vittorie e 6 pareggi. È un’più che lanciata quella chedaun po’ a sorpresa, dopo una lunga rincorsa cominciata circa 2 mesi fa. I liguri sono la squadra più in forma del campionato, reduci da 3 successi di fila a Busto col Mian, in casa col Rimini e ad Ascoli che hanno permesso di issarsi solitari al comando. Nelle ultime 10 giornate, in particolare, nessuno viaggia come la squadra di Fabio Gallo che con 24 punti conquistati (7 successi e 3 pari) ha rimontato le dirette concorrenti, rosicchiando 2 punti alla Ternana, 7 alla Torres e addirittura 11 al Pescara ex primo della classe. In particolare fuori casa i liguri sono la seconda miglior squadra del girone, imbattuti come la Ternana con 6 vittorie e 5 pareggi, mentre l’unico ko stagionale risale al 26 settembre in casa col Pescara.