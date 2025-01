Ilnapolista.it - Ronaldo all’Al Nassr fino al 2026 con un contratto da emiro: 5% della proprietà del club e 15 milioni al mese

Leggi su Ilnapolista.it

Cristianorimane ancora per un altro anno, almeno,. Se già è il giocatore più pagato al mondo, con il nuovo rinnovoalè difficile pensare a un calciatore che arriverà a guadagnare quanto lui. Ilsaudita lo ha convinto a rinnovare offrendogli il 5%dele e 550 mila euro al giorno, che per una stagione equivale a circa 138di euro.Leggi anche: Pioli: «Cristianoè maniacale, cura ancora oggi le partite come se avesse vent’anni»sarà il proprietario (di minoranza) dell’AlA spiegare meglio al trattativa è Marca:“Cristianocontinuerà a giocare in Arabia Saudita ancora per una stagione e lo farà con unfinanziariamente irrinunciabile. Il portoghese si appresta a diventare proprietariosquadra, con una partecipazione esigua, ma che dimostra la fiducia riposta in lui.