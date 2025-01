Calciomercato.it - Rashford rifiuta il Milan, ecco il club che ha scelto a gennaio

L’attaccante del Manchester United rappresenta la prima scelta di Ibrahimovic per rinforzare l’attacco della squadra di Conceicao. Ma dalla Spagna arrivano cattive notizieStando a indiscrezioni spagnoleavrebbe detto no al trasferimento al. Intenzionato a lasciare il Manchester United visto il pessimo rapporto con Amorim, l’attaccante inglese avrebbe deciso di trasferirsi in un’altra big europea.Dalla Spagna,illa squadra che ha(LaPresse) – Calciomercato.itDalla Spagna: nientevuole il BarcellonaSecondo ‘El Nacional’ il futuro prossimo dell’inglese non sarà in Italia, in Serie A, meta in cima alle sue preferenze in caso di addio alla Premier. Per il sito catalano, il classe ’97 hail Barcellona come sua prossima destinazione.