Povertà Salerno sigla intesa | attivato anche un numero

Tempo di lettura: 2 minutiÈ statata, nella sede della Direzione delle politiche sociali del Comune di, la convenzione tra l’Ambito S5 e le realtà del terzo settore che gestiranno il Pronto Intervento Sociale, finanziato per tre anni dall’Ambito territoriale S5 (Comune dicapofila) con una somma complessiva di 540.00 euro.Il progetto è rivolto a persone in condizioni diestrema o marginalità e ha l’obiettivo prioritario di potenziare l’erogazione e l’accesso ai servizi per i soggetti in difficoltà,e soprattutto, mediante l’organizzazione di una rete che consenta di operare sul territorio con un approccio integrato di assistenza agli utenti e garantire la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti valorizzando la dignità delle persone.Il servizio che farà riferimentoad unverde di pronto intervento sociale 800200019 che saràgrazie al supporto di Fondazione Caritas, Fondazione Humanitas Universo, Associazione OASI (Casa Nazareth), Associazione l’Abbraccio, Associazione Quartiere Ogliara, Associazione Don Lionetti, Confraternita La Misericordia, e Associazioni Don Salvatore Lionetti – ANSPI e ONMIC, che opereranno in sinergia con le altre realtà del terzo settore e del volontariato sociale da tempo attive sul territorio sui temi dell’estremae del sostegno ai senza fissa dimora.