Game-experience.it - PlayStation Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi “gratis” di Gennaio 2025 per PS4 e PS5

Interactive Entertainment ha appena” didiPlus, rivolti ovviamente anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una console PS4 o PS5.Scopriamo immediatamente i titoli di questo mese dipronti ad arricchire la line-up didel PS Plus:God of War Ragnarök PS4, PS5Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4, PS5Atlas Fallen: Reign Of Sand PS5SD Gundam Battle Alliance PS4, PS5Sayonara Wild Hearts PS4ANNO: Mutationem PS4, PS5Orcs Must Die 3 PS4, PS5Citizen Sleeper PS4, PS5Poker Club PS4Adesso scopriamo i titoli in arrivo settimana prossima all’interno della line-up delPlus:Indiana Jones and the Staff of Kings PS4, PS5Medievil II PS4, PS5ThePlus Game Catalog for January includes: God of War Ragnarök Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name Atlas Fallen: Reign Of Sand SD Gundam Battle Alliance Sayonara Wild Hearts.