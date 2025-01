Panorama.it - Pitti Uomo 107: i brand visionari che anticipano le tendenze

ha aperto ieri le sue porte nell’affascinante Fortezza da Basso di Firenze tornando con una nuova edizione, precisamente la numero 107, sempre ricca di novità e sorprese.Come ogni anno,richiama e raduna in Fortezza tutti i marchi più influenti e attuali della moda, dai classici e intramontabili nomi dalla sartorialità artigianale ai marchi più moderni e ricercati per uno stile di vita audace e avventuroso. Tra questi, anche l’che non smette mai di rinnovare il suo stile trova terreno fertile: sono infatti numerosi i marchi presenti che riescono a caratterizzare un guardaroba in modo sempre originale, equipaggiando chi ne ha bisogno con capi dalla personalità forte e impattante.Tra i nomi presenti in Fortezza spicca quello di Roy Roger's che ha lanciato Roy Roger's Made In Japan, una Capsule Collection composta da 3 pezzi quali il giubbotto, il jeans e la felpa realizzata interamente in Giappone.